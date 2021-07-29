На заводе произошел выброс смеси с уксусной кислотой.

Серьезная авария на химическом заводе произошла в американском штате Техас. В результате ЧП произошел выброс смеси с уксусной кислотой.

Об этом сообщает NBC.

По данным компании LyondellBasell, которая владеет заводом, во время аварии в атмосферу попали более 45 тысяч килограммов смеси.

Местные власти сообщили, что в результате инцидента два человека погибли. При этом в больницу госпитализировали 30 человек, из них 26 после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Читайте такжеПожар на химзаводе в США может спровоцировать "экологический кошмар" - пожарные (видео)На данный момент утечку опасной смеси уже остановили.

Стоит отметить, что неразбавленная уксусная кислота может вызвать серьезные ожоги и повреждения глаз.

Авария на "Ривнеазоте"

20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявил, что после аварии на "Ривнеазоте" в областном центре и близлежащих населенных пунктах превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

В ГСЧС также заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительная причина аварии – несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода.

Автор: Анастасия Горбачева