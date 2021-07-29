Серьезная авария на химическом заводе произошла в американском штате Техас. В результате ЧП произошел выброс смеси с уксусной кислотой.
Об этом сообщает NBC.
По данным компании LyondellBasell, которая владеет заводом, во время аварии в атмосферу попали более 45 тысяч килограммов смеси.
Местные власти сообщили, что в результате инцидента два человека погибли. При этом в больницу госпитализировали 30 человек, из них 26 после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Читайте такжеПожар на химзаводе в США может спровоцировать "экологический кошмар" - пожарные (видео)На данный момент утечку опасной смеси уже остановили.
Стоит отметить, что неразбавленная уксусная кислота может вызвать серьезные ожоги и повреждения глаз.
Авария на "Ривнеазоте"
20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.
Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).
Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявил, что после аварии на "Ривнеазоте" в областном центре и близлежащих населенных пунктах превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.
В ГСЧС также заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.
По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительная причина аварии – несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода.