За полотно планируют выручить до 30 миллионов долларов.

Картину Винсента Ван Гога продадут на британском аукционе Christie's. Ее более века не выставляли публично.

Об этом пишет The art newspaper.

На аукцион выставили написанную акварелью картину Meules de blé - "Стога пшеницы". На полотне изображено как женщины собирают урожай на полях во французском муниципалитете Арле. За картину выдающегося художника планируют получить около 30 миллионов долларов.

Ван Гог создал ее в 1888 году, когда жил во французской сельской местности из-за ухудшения здоровья. Последний раз полотно выставляли в 1905 году как часть ретроспективы Ван Гога в Стеделек-музее в Амстердаме.

Читайте такжеКартина Пикассо ушла с молотка на аукционе в Гонконге за $24,6 миллионаПо мнению экспертов аукционного дома, создавая этот шедевр Ван Гог увлекся "японизмом". Такой вывод эксперты сделали из-за стиля, в котором написан полотно, - он более графический, чем напоминает японскую ксилографию.

Как ранее сообщал УНИАН, работу известного уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" продали на новых торгах за 25,4 миллиона долларов. И это при том, что картина частично самоуничтожилась сразу после аукциона в 2018 году.

Автор: Анастасия Горбачева