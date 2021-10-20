Картину Винсента Ван Гога продадут на британском аукционе Christie's. Ее более века не выставляли публично.
Об этом пишет The art newspaper.
На аукцион выставили написанную акварелью картину Meules de blé - "Стога пшеницы". На полотне изображено как женщины собирают урожай на полях во французском муниципалитете Арле. За картину выдающегося художника планируют получить около 30 миллионов долларов.
Ван Гог создал ее в 1888 году, когда жил во французской сельской местности из-за ухудшения здоровья. Последний раз полотно выставляли в 1905 году как часть ретроспективы Ван Гога в Стеделек-музее в Амстердаме.
Читайте такжеКартина Пикассо ушла с молотка на аукционе в Гонконге за $24,6 миллионаПо мнению экспертов аукционного дома, создавая этот шедевр Ван Гог увлекся "японизмом". Такой вывод эксперты сделали из-за стиля, в котором написан полотно, - он более графический, чем напоминает японскую ксилографию.
Как ранее сообщал УНИАН, работу известного уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" продали на новых торгах за 25,4 миллиона долларов. И это при том, что картина частично самоуничтожилась сразу после аукциона в 2018 году.