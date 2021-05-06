Алкогольный напиток более года вызревал на орбите Земли.

Аукционный дом Christie's продает бутылку французского вина, которое более года вызревало на орбите Земли.

Как отмечается на сайте Christie's, вино Petrus 2000, изготовленное из винограда региона Бордо урожая 2000 года, 14 месяцев провело на борту Международной космической станции, куда его отправили в ноябре 2019 года.

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Для хранения "космического" вина, выставленного на продажу, парижские дизайнеры создали специальный футляр. К набору прилагаются графин, стаканы и штопор, сделанный из метеорита, а также бутылка "земного" Petrus 2000, чтобы новый владелец смог по-настоящему оценить влияние космоса на напиток.

Стоимость выставленной на аукцион бутылки оценивают в миллион долларов, при том что бутылку обычного Petrus 2000 можно приобрести примерно за 6 тыс. долл. Средства от продажи планируют направить на финансирование новых космических миссий и исследований.

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Перевод: Катерина Комолова