Отмечается, что Китай и Россия поставляют оружие в Мьянму.

Россия и Китай препятствуют объединенной международной реакции на военный переворот в Мьянме.

Читайте такжеСША предупредили Россию о последствиях в случае агрессии против УкраиныОб этом заявил глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель, пишет Радио Свобода.

По его словам, ЕС мог бы предложить больше экономических стимулов, если Мьянма вернется к демократии.

«Неудивительно, что Россия и Китай блокируют попытки Совета Безопасности ООН ввести эмбарго на поставки оружия», – заявил он.

Боррель считает, что геополитическая конкуренция в стране «очень осложнит поиск общего языка, но мы обязаны попробовать».

«Мир с ужасом наблюдает, как армия применяет насилие против собственного народа», - подчеркнул Боррель.

Отмечается, что Китай и Россия имеют связи с вооруженными силами Мьянмы – обе страны поставляют туда оружие.

Протесты в Мьянме: что произошло

В Мьянме с 1 февраля, когда произошел государственный переворот, не утихают акции протеста.

Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с лидером нации Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Силы безопасности жестко подавляют акции протеста, а в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

Ранее в Мьянме военные застрелили 7-летнюю дочь протестующего прямо в его доме.

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Автор: Людмила Жерновская