На территории Беларуси не зафиксировали работы над строительством баз для членов ЧВК "Вагнер", отметили в Государственной пограничной службе Украины.

В Беларуси не зафиксировано появление членов частной военной компании "Вагнер".

На беларуской территории не зафиксированы работы над строительством баз для наемников, рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию "Украинская правда". По его словам, нельзя исключать того, что базы для "вагнеровцев" могут строить.

"Насчет появления информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на это момент таких работ мы не фиксируем", - заявил спикер и добавил, что украинская разведка активно следит за тем, что творится на беларуской земле.

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"...не зафиксировано появления на территории РБ группировки российских наемников ЧВК "Вагнер", - добавил Демченко. Кроме того, он сообщил, что в Беларуси находятся до 2 тысяч военных РФ, они участвуют в учениях. По словам спикера, северное направление остается напряженным, поскольку Беларусь продолжает поддерживать РФ.

Угроза из Беларуси - сегодня это стоит знать

После того, как в РФ стремительно закончился мятеж членов ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным тем, что "вагнеровцы" получили гарантии безопасности и могут отправиться в Беларусь, тема угрозы атаки на Украину с беларуской территории снова стала очень актуальной.

Бывший начальник Генерального штаба Британии генерал Ричард Даннат считает, что наемники способны возглавить новую атаку России на Киев из Беларуси. СМИ писали, что в Беларуси для членов ЧВК уже даже начали строить базы. По неподтвержденным сведениям, Пригожина видели в минской гостинице.

Командующий Объединенных сил армии Украины генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркивал, что на севере нашего государства ситуация контролируемая.

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