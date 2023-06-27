Среди уничтоженных противников есть подполковник, поделились в ВСУ.

Во время короткого мятежа в РФ члены частной военной компании "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина сбили редкий российский военный самолет Ил-22М, благодаря этому были ликвидированы 10 офицеров противника, которые были членами экипажа.

Уничтожены, в частности, два майора - Александр Свиридов и Геннадий Белякин, а также подполковник Артем Милованов, написал в своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной - "Штирлиц") и показал фотографии "груза 200".

Украинский воин добавил, что также минусованы два вражеских старших сержанта - Виктор Подрепный и Алексей Скрыков.

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"…Экипаж Ил- 22 успешно демобилизированы благодаря "вагнеровцам": …капитан Виктор Попов; …капитан Артем Шароглазов; …капитан Игорь Волочилов; …лейтенант Никита Голубев; …старший прапорщик Сергей Старушок", - поделился "Штирлиц".

Бунт Пригожина в РФ - что нужно знать

Члены "ЧВК Вагнер" 24 июня захватили в Ростове-на-Дону и в Воронеже важные военные объекты и начали колоннами двигаться на Москву. Кроме того, наемники ликвидировали несколько вертолетов и самолет-ретранслятор Ил-22. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на вооружении армии РФ есть не более 10 таких "птичек".

Мятеж "вагнеровцев" вспыхнул после того, как 23 июня Евгений Пригожин обвинил подконтрольных Минобороны РФ военных в обстреле тылового лагеря наемников. Главарь ЧВК утверждал, что российское военное руководство виновно в ликвидации большого количества оккупантов и пригрозил наказанием.

Но мятеж не затянулся надолго - уже вечером 24 числа стало известно, что Пригожин после телефонного разговора с беларуским псевдопрезидентом Александром Лукашенко угомонил своих пособников. Сообщалось, что "вагнеровцы" получили гарантии безопасности и могут отправиться в Беларусь. 27 июня Лукашенко заявил, что главарь "Вагнера" уже в Беларуси.

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