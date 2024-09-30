С пожаром в Москве боролись более 80 МЧСников.

В столице РФ Москве произошли взрывы в жилом комплексе "Селигер сити", был серьезный пожар, при разборе завалов нашли тело одной жертвы, пострадали два человека, в том числе ребенок.

Всего жильцы ЖК слышали восемь взрывов после этого начали рушиться конструкции дома, пишет Baza. По сведениям очевидцев, в одной из квартир, в которой шел ремонт взорвались газовые баллоны. Очевидцы рассказали, что баллоны с газом днем заносили внутрь рабочие.

Журналисты отметили, что один баллон после взрыва вылетел на улицу, отскочил от земли и пробил стену дома. Рядом был человек, он еле успел отбежать. Взрывы в доме были настолько сильные, что оконные рамы отлетели на 50 метров.

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Журналисты также узнали, что жилец ЖК "Селигер сити" в одних трусах прыгнул вниз с пятого этажа, чтобы спастись от пожара, его поймали с помощью одеяла.

"Он жив, у него несколько переломов. Соседи бросали из окон матрасы, чтобы помочь поймать прыгавших и смягчить им падение".

Пожар уже потушили. С огнем боролись 88 сотрудников МЧС, были привлечены 27 единиц техники.

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