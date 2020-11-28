Евросоюз назвал преступлением убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого западная разведка считает автором тайной программы по разработке ядерного оружия.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС и иностранных дел и политики безопасности, цитирует ЕП.
Читайте такжеЛидер Китая призвал военных готовиться к войне
"27 ноября 2020 года в иранском Абсарди в результате серии насильственных нападений были убиты иранский правительственный чиновник и несколько гражданских лиц. Это преступное деяние, которое противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС", - говорится в заявлении.
В Европе призвали стороны избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Что известно о гибели Мохсена Фахризаде
- Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.
- Западная разведка считает его ответственным за тайную программу Ирана по разработке ядерного оружия.
- Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.
- Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в преступлении и пообещал отомстить.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram