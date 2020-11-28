Мохсен Фахризаде - ЕС выступил с заявлением / REUTERS

Евросоюз назвал преступлением убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого западная разведка считает автором тайной программы по разработке ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС и иностранных дел и политики безопасности, цитирует ЕП.

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"27 ноября 2020 года в иранском Абсарди в результате серии насильственных нападений были убиты иранский правительственный чиновник и несколько гражданских лиц. Это преступное деяние, которое противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС", - говорится в заявлении.

В Европе призвали стороны избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Что известно о гибели Мохсена Фахризаде

  • Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.
  • Западная разведка считает его ответственным за тайную программу Ирана по разработке ядерного оружия.
  • Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.
  • Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в преступлении и пообещал отомстить.

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Автор: УНИАН