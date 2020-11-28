Главный ученый Ирана в области ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана.

Евросоюз назвал преступлением убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого западная разведка считает автором тайной программы по разработке ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС и иностранных дел и политики безопасности, цитирует ЕП.

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"27 ноября 2020 года в иранском Абсарди в результате серии насильственных нападений были убиты иранский правительственный чиновник и несколько гражданских лиц. Это преступное деяние, которое противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС", - говорится в заявлении.

В Европе призвали стороны избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Что известно о гибели Мохсена Фахризаде

Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.

Западная разведка считает его ответственным за тайную программу Ирана по разработке ядерного оружия.

Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в преступлении и пообещал отомстить.

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Автор: УНИАН