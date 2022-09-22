Частичная мобилизация в РФ не лишит Украину возможности освободить больше своей оккупированной территории зимой.

Частичная мобилизация в РФ не повлияет на ход войны в Украине в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики считают, что объявление президента РФ Владимира Путина о "частичной мобилизации" отразило многие проблемы, с которыми сталкивается Россия в ходе вторжения в Украину, и которые Кремль вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы.

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Приказ Путина о мобилизации части российского "обученного" резерва, то есть лиц, которые прошли обязательную срочную службу, не создаст значительной боевой силы России в ближайшие месяцы. Этого может быть достаточно для поддержки нынешнего уровня численности российских вооруженных сил в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя это не очевидно.

Частичная мобилизация, таким образом, не лишит Украину возможности освободить больше своей оккупированной территории зимой.

При этом эксперты ISW отметили, что непонятно, какая часть российского резерва уже переброшена для боевых действий в Украине.

Российские военные, вероятно, призвали наиболее боеспособные резервы во время довоенной мобилизации, что позволяет предположить, что нынешняя частичная мобилизация начнется с призыва менее боеспособного личного состава. Российские резервисты изначально плохо обучены и не проходят переподготовку по истечении срока призыва. Обязательная военная служба в России длится всего год, что дает призывникам мало времени для учебы. Отсутствие переподготовки после этого начального периода ускоряет деградацию приобретенных солдатских навыков. По данным аналитиков, немногие российские резервисты, кроме тех, кто сейчас воюет в Украине, имеют боевой опыт.

Как сообщал УНИАН, по данным ISW, российский президент Владимир Путин хочет обвинить Вооруженные силы Украины в "нападении на РФ", когда украинские защитники будут деоккупировать территории в рамках контрнаступления. Для этого ему и нужны псевдореферендумы.

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