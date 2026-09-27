Бывший вице-премьер Украины стал депутатом Госдумы РФ

Сергей Арбузов возглавлял НБУ и в течение короткого времени даже стоял во главе украинского правительства.

Бывший глава Национального банка Украины и бывший вице-премьер-министр украинского правительства времен Януковича Сергей Арбузов стал депутатом российского парламента по итогам сентябрьских выборов.

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель аппарата фракции "Справедливая Россия" Руслан Татаринов, в обновленный состав фракции в Госдуме, среди прочих, войдет "не поддержавший режим Зеленского на Украине Сергей Арбузов".

Кто такой Сергей Арбузов

Сергей Арбузов родился в 1976 году в Донецке. Занимал ключевые государственные посты в Украине во времена президентства Виктора Януковича. С 23 декабря 2010 года по декабрь 2012 года он был председателем Национального банка Украины. В декабре 2012 года его назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова. После отставки Азарова 28 января 2014 года Арбузов исполнял обязанности премьер-министра Украины до 27 февраля 2014 года, когда Верховная Рада утвердила новое правительство во главе с Арсением Яценюком.

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После Революции достоинства Арбузов покинул Украину и уехал в Россию. С 22 апреля 2014 года он находится в розыске МВД Украины как подозреваемый по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) – в частности, в связи с финансированием телеканала БТБ (Банковское телевидение). Арбузова также исключили из Партии регионов.

После бегства Арбузов критиковал новую украинскую власть. Он также подчеркивал необходимость переговоров с Россией, критиковал "антироссийскую истерию" и меры киевских властей в отношении Донбасса.

После бегства Арбузов поселился в России (в элитном районе "Рублевка" в Москве). Он возглавил ассоциацию "Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы" (RESCUE), созданную в 2014 году в Санкт-Петербурге, и в качестве приглашенного эксперта участвовал в ток-шоу на российском телевидении, где критиковал политику новой украинской власти. С 2014 года находится под санкциями ЕС, а с 2025-го – и под украинскими.

На выборах в Государственную думу 2026 года Арбузов возглавил региональную группу №5, охватывающую все оккупированные регионы Украины.

Выборы в России

Как писал УНИАН, выборы в Государственную думу Российской Федерации состоялись 18–20 сентября и стали первыми после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Голосование длилось три дня и сопровождалось многочисленными нарушениями, о которых сообщали правозащитники и сами участники избирательного процесса.

Российские власти также организовали имитацию голосования на временно оккупированных территориях Украины (Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей). Министерство иностранных дел Украины назвало эти "выборы" фарсом под дулами автоматов, который не имеет ничего общего с демократическим волеизъявлением и не создает никаких правовых оснований для распространения юрисдикции России на украинские земли.

По итогам голосования правящая партия "Единая Россия" одержала абсолютную победу, набрав около 57,9 % голосов, и обеспечила себе большинство в парламенте.

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