Силы обороны поразили российский комбинат, производящий каучук для ракетного топлива

Размер нанесенного ущерба уточняется.

В ночь на 12 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим возгоранием. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Отмечается, что комбинат "Тольяттикаучук" специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых присадок к бензину. Синтетические каучуки, в частности, используются в производстве твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

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"Работа по ключевым военно-промышленным объектам противника продолжается", – подчеркнули в Генштабе.

Украинские удары по РФ – другие новости

После удара Сил обороны по военно-морской базе в Новороссийске появились спутниковые и разведывательные снимки, на которых аналитики обнаружили новые повреждения российских кораблей. По оценке украинских OSINT-аналитиков, одним из них может быть малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

Ранее Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил поражение трёх кораблей Чёрноморского флота РФ: малого морского тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Эссен" и большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".

Российская Федерация в течение ближайших 1,5 года может остаться без примерно трети своих довоенных мощностей по переработке нефти из-за украинских ударов по НПЗ и проблем с ремонтом оборудования, сообщало издание Bloomberg.

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