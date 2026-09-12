Поїзди на Сумщині курсуватимуть лише до станції Конотоп: яка причина

В УЗ наголосили, що ситуація може змінюватися щоденно.

Поїзди на Сумщині тимчасово курсуватимуть лише до/від станції Конотоп через підвищену інтенсивність атак РФ по залізничній інфраструктурі та рухомому складу. Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає "Суспільне".

"Ми розуміємо, що це створює незручності для пасажирів, які заздалегідь запланували поїздки, але безпека є нашим основним пріоритетом. Сумська ОВА разом із ДСНС знайшли можливість допомогти з автобусними трансферами між Сумами і Конотопом. Тому сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі: поїзд+автобус", – повідомили в "УЗ".

При цьому там зазначили, що ситуація може змінюватися щоденно, і закликали пасажирів бути готовими до будь-яких варіантів довезення чи комбінованих транспортних маршрутів, відповідно до змін безпекової ситуації.

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"Коли рівень ризиків для пасажирів та бригад буде зниженим, рейси сумського напрямку знову курсуватимуть повними маршрутами", – додали в преслужбі.

"Укрзалізниця" - останні новини

"Укрзалізниця" анонсувала призначення додаткового швидкісного поїзду Інтерсіті 755/756 маршрутом Київ-Луцьк. Він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.

8 вересня російські війська протягом дня тричі атакували пасажирські поїзди "Укрзалізниці". Одна з атак призвела до поранення пасажирів уламками, пізніше в "Укрзалізниці" підтвердили загибель провідниці регіонального поїзда Дніпро – Запоріжжя.

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