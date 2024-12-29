Мерц: Немецкие миротворцы появятся в Украине только с согласия России

Кандидат в канцлеры заявил, что с Россией нужен консенсус, а не конфликт.

Кандидат в канцлеры Германии, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только с согласия России, пишет Die Zeit.

Политик отметил, что для участия Германии в миротворческих операциях необходим мандат, который будет соответствовать международному праву. Ключевым фактором является согласие России, без которого, по его мнению, такие миссии не будут эффективными и могут обострить ситуацию.

"Если будет достигнуто мирное соглашение и Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии четкого мандата в соответствии с международным правом. Сейчас я его не вижу. Я хотел бы, чтобы такой мандат был предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте", - заявил Мерц.

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Миротворцы в Украине - перспективы и планы

Financial Times пишет, что Европа на самом деле не готова реализовать миротворческую миссию ни в одном формате без прямого участия США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встреч в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии. По его словам, сейчас продолжаются консультации и в этом помогает президент Франции Эммануэль Макрон.

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