Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сделал ряд противоречивых заявлений о войне в Украине.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отверг план премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно миротворческой миссии для контроля над режимом прекращения огня в Украине. Соответствующее заявление он сделал во время интервью журналисту Такеру Карлсону, передает BBC.

По мнению Уиткоффа, план Стармера, который он назвал "позерством", основан на "упрощенном" представлении европейских лидеров относительно того, что "все мы должны быть похожи на Уинстона Черчилля (премьер Британии, дважды занимавший этот пост - УНИАН)".

Кроме того, спецпосланник Трампа заявил, что ему "нравится" российский диктатор Владимир Путин:

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"Я не считаю Путина плохим парнем. Он очень умный".

Подводя итоги встречи с российским правителем, он заявил, что Путин был "любезным" и сказал ему, что "молился за Трампа", когда на того было совершено покушение во время предвыборной кампании.

Также журналисты обратили внимание на то, что Уиткофф, который возглавляет переговоры о прекращении огня, так и не смог назвать пять украинских регионов, аннексированных или временно оккупированных Россией.

"Самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, вы знаете эти названия, и есть еще два", - сказал он.

По данным издания, также Уиткофф озвучил несколько противоречивых тезисов, которые либо не соответствуют действительности, либо оспариваются. В частности, он заявил, будто украинские войска в Курской области окружены, хотя в Киеве это официально отрицают. Кроме того, он объявил, что на временно оккупированных территориях Украины провели "референдумы", в ходе которых подавляющее большинство людей якобы подтвердили, что хотят жить под властью РФ. Журналисты напомнили, что псевдореферендумы проводились лишь в некоторых оккупированных частях Украины, а их результаты были оспорены.

План Стармера по миротворцам в Украине

Британия и Франция начали работу над новым мирным планом для Украины, который должен устроить президента США Дональда Трампа. В связи с этим по инициативе премьер-министра Великобритании и президента Франции Эммануэля Макрона была сформирована "коалиция желающих", к которой присоединились более 30 стран. Многие из них объявили о готовности отправить свои войска в Украину для контроля над соблюдением потенциального режима прекращения огня.

Недавно состоялась первая встреча "коалиции желающих", в ходе которой обсуждались планы создания западных миротворческих сил численностью более 10 000 военнослужащих для Украины.

Позже Стармер подвел итоги встречи, отметив, что на повестке дня было стремление к справедливому и прочному миру в Украине. По его словам, участники инициативы договорились провести новые переговоры в Великобритании, чтобы разработать практические планы того, как их вооруженные силы могут поддержать безопасность Украины в будущем.

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