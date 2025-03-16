Ряд стран отправит своих миротворцев, тогда как другие должны будут помогать Украине по-другому.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил планы создания западных миротворческих сил численностью более 10 000 военнослужащих для Украины во время виртуальной встречи "коалиции желающих".

Высокопоставленные источники в правительстве заявили, что премьер-министр получил поддержку "значительно большего" количества стран, чем первоначальные три государства, предложившие отправить наземные войска. Хотя основную часть контингента, вероятно, составят Великобритания и Франция, пишет The Times.

"Дело зашло довольно далеко. Это будет значительная сила, в которую войдет большое число стран, предоставляющих войска, а еще большее количество государств окажут поддержку другими способами", — сказал один из таких источников в правительстве.

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Военный источник отметил, что окончательная численность контингента будет "уверенно превышать 10 000 человек". Около 35 стран согласились поставлять оружие, логистическую и разведывательную поддержку миссии, которую описывают как "сдерживающую силу". В случае прекращения огня между Россией и Украиной эта миссия должна будет удержать кремлевского диктатора Владимира Путина от нового вторжения. Кроме того, Стармер заявил, что рано или поздно лидеру РФ придется сесть за стол переговоров.

Он добавил: "Сейчас самое время обсудить механизм управления и мониторинга полного прекращения огня и договориться о серьезных переговорах, направленных не просто на паузу, а на устойчивый мир, подкрепленный надежными мерами безопасности через нашу коалицию желающих". На вопрос о возможных действиях миротворческой миссии он ответил, что этот вопрос будет обсуждаться между военными руководителями уже совсем скоро.

Другие новости о миротворцах для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что британский министр ответил, что будет в случае атаки россиян на миротворческий контингент. Министр прямого ответа на этот вопрос дать не смог, отметив лишь, что это было бы красной чертой, "которая ранее еще ни разу не пересекалась с момента основания НАТО".

Кроме того, Трамп сделал заявление о поддержке миротворцев в Украине. Он отметил, что в первую очередь следует сосредоточиться на обеспечении прекращения войны в Украине, которую Россия резко расширила полномасштабным вторжением три года назад.

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