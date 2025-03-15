Лидеры стран "коалиции желающих" намерены усилить давление на РФ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел виртуальную встречу "коалиции желающих". На повестке дня было стремление к справедливому и прочному миру в Украине, сообщает The Telegraph.

"Настал момент, когда пушки должны замолчать, пусть варварские нападения на Украину прекратятся раз и навсегда", - сказал Стармер журналистам по итогам встречи.

Британский премьер отметил, что стремление России к конфликтам и хаосу подрывает безопасность не только Украины, но и всей Европы. По его словам, европейским странам пора действовать уже сейчас.

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Также Стармер поделился, что после встречи мировые лидеры договорились о том, что военные планировщики вновь соберутся в Великобритании на этой неделе, чтобы разработать практические планы того, как их вооруженные силы могут поддержать безопасность Украины в будущем.

Говоря об ответе российского диктатора Владимира Путина на предложение о 30-дневном перемирии в Украине, британский премьер подчеркнул, что его заявление было "недостаточно хорошим".

Кроме того, Стармер добавил, что на саммите лидеры подтвердили приверженность долгосрочной безопасности Украины и согласились с тем, что Киев должен быть в состоянии защитить себя и сдержать будущую российскую агрессию.

"Надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности - лучший способ гарантировать, что любая сделка завершится прочным миром", - объяснил он.

По словам Стармера, лидеры европейских стран также договорились укрепить собственную оборону и вооруженные силы Украины. Помимо этого обсуждалось развертывание миротворческих сил в Украине среди стран "коалиции желающих".

"В случае прекращения огня мы подчеркнули необходимость создания надежных механизмов мониторинга, чтобы гарантировать, что любые нарушения соглашения будут выявлены и пресечены", - заявил британский премьер.

Также Стармер рассказал, что любой план по прекращению огня в Украине должен включать в себя сотрудничество с США. Он заверил, что по-прежнему добивается от Вашингтона поддержки в сфере безопасности:

"Я ясно дал понять, что это должно быть сделано совместно с Соединенными Штатами... Мы разговариваем с США на ежедневной основе".

Кроме того, на встрече осбуждались замороженные российские активы, поделился Стармер. Он подчеркнул, что мировые лидеры хотят ужесточить санкции против РФ еще больше.

Более того, британский премьер отметил, что группа лидеров, которая собралась сегодня утром, стала еще больше, чем была две недели назад.

"Коллективная решимость стала сильнее, и сегодня утром на стол были положены новые обязательства, как в отношении "коалиции желающих" защитить сделку, так и в отношении более широкого аспекта - коллективной обороны и безопасности Европы", - сказал он.

Также Стармер рассказал, что на встрече было достигнуто соглашение о том, что теперь Европа переходит к оперативной фазе. Кроме того, лидеры согласились в том, что на Россию необходимо оказывать коллективное давление.

"Коалиция желающих" - важные новости

Ранее Bloomberg сообщало, что Британия и Франция готовят план гарантий для Украины, который устроит президента США Дональда Трампа. Цель плана - представить американскому лидеру варианты, надеясь получить гарантии безопасности от США.

Кроме того, в Sky News рассказали, какие страны могут отправить миротворцев в Украину. Военный аналитик объяснил, что "коалиция желающих" позволит принимать некоторые коллективные решения не под зонтиком НАТО.

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