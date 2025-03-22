Это может сделать миротворческую миссию более приемлемой для России.

Китай рассматривает возможность участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Как пишет WELT AM SONNTAG со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, китайские дипломаты в Брюсселе провели неофициальные консультации по поводу того, как в Европе могли бы отнестись к такому шагу.

При этом источники отмечают, что такой шаг может сделать миротворческую миссию более приемлемой для России.

"Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить согласие России на присутствие миротворческих сил на Украине". В любом случае, вопрос "деликатный", - пишет издание.

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Миротворцы в Украине - новости

Ранее спикер британского правительства заявил, что "многие" страны готовы отправить своих миротворцев в Украину. В целом "коалиция желающих" насчитывает более 30 государств, но большинство из них готовы помогать иными способами, т.е. без отправки своих солдат в Украину.

При этом на встрече глав Генштабов союзников в Лондоне достигнуто соглашение, что для обеспечения мира в Украине понадобятся не только сухопутные войска, но и также мощные подразделения ВВС и ВМФ.

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