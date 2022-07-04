Лидер правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский во время встречи с жителями города Кельце на юге Польши заявил, что мир в Украине на условиях Киева может гарантировать миротворческая миссия НАТО.
Об этом сообщает "Польское радио".
Однако, по мнению Качиньского, такой сценарий маловероятен.
"Если мы хотим, чтобы мир был действительно гарантирован и на достойных для Украины условиях, то без ввода миротворческой миссии НАТО не обойдется. Случится ли это? Если кто-то знает детали этих дел, а я их знаю, то понимает, что это не исключено, но и также маловероятно", - объяснил он.
По словам польского политика, война в Украине может длиться еще долго или же будет заморожена.
"Я хочу подчеркнуть, что эта миротворческая миссия не для того, чтобы воевать с россиянами... Эта миссия для того, чтобы сказать россиянам: все, закончилось", - твердо заявил Качиньский.
Он считает, что в непосредственном столкновении с украинцами у россиян нет шансов, поскольку их морально-психологическое состояние намного хуже. Политик также назвал условие для победы Украины - вооружение.
"Украине необходимо оружие, а с этим есть некоторые проблемы", - отметил лидер PiS.
Как ранее сообщал УНИАН, Качиньский заявлял, что избегание Западом открытого противостояния России и ее агрессии в Украине является проявлением слабости.
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