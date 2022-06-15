Ранее Качиньский назвал страны, которые очень тонко играют против антироссийских санкций.

Избегание Западом открытого противостояния России и ее агрессии в Украине является проявлением слабости.

Такое мнение высказал польский вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщает Gazeta Polska.

"Наша зацикленность на избегании войны делает нас в некотором смысле слабее в этом противостоянии с не уважающей никакие ценности Россией", – подчеркнул польский политик.

Польский политик отметил, что расползание войны за пределы Украины возможно. По его мнению, это произойдет в результате иррациональных решений в Москве, если Россия потерпит серьезное поражение на фронте или "начнутся беспорядки внутри нее".

Война в Украине и "осторожность" Запада:

16 мая 2022 года издание Politico писало, что некоторые западные лидеры хоть и поддерживают Украину, однако обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией, опасаясь, что Россия испытает "унижение" и это может создать ряд новых проблем. Поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявлял, что не следует "унижать" Россию, чтобы после прекращения боевых действий была возможность "найти выход, используя дипломатические средства".

9 июня Качиньский назвал страны помимо Венгрии, которые "более тонко играют против санкций" по РФ.

15 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович прямым текстом обвинил Канцлер Германии Олафа Шольца в смерти украинцев.

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