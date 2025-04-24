Мережко считает, что переговоры в Лондоне не сорвались, а встреча с европейскими партнерами пойдет на пользу Украине.

"Лондонская встреча" внезапно переформатировалась с "высокого уровня" на встречу с советниками по вопросам нацбезопасности и внешней политики стран-участниц коалиции желающих. Изначально же предполагалось, что на этой встрече США предложат признать незаконную аннексию Россией Крыма и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Лондоне напомнил о заявлении бывшего госсекретаря США, где Вашингтон обещал не признавать претензии Кремля на оккупированные территории.

О том, что означает этот своеобразный "срыв" переговоров в Лондоне, УНИАН поговорил с Александром Мережко, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Переговоры в Лондоне сорвались. Что это было? Нам пытались выкрутить руки, чтобы поехать на парад в Москву и начать делать бизнес? Или показать какие-то достижения Трампа до 100 дней, которые вот-вот наступят?

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Они не сорвались, какие-то переговоры все-таки были. Это было полезно. Встреча с европейскими партнерами - это плюс. Насколько я понимаю, с Келлогом также была встреча, и это небольшой шаг вперед.

Я думаю, что одна из возможных оптимистических версий, - это то, что Трамп начинает переговоры как всегда: он сначала выдвигает неприемлемые, абсурдные даже, требования, а потом идут рассудительные, реалистичные переговоры, как в случае с соглашением о полезных ископаемых.

Возможно, и здесь это имело место. Он выдвинул такие требования, которые соответствуют ультиматумам Путина. Но он же опытный политик, и понимает, что признать аннексию Крыма - это невозможно. То есть он сам не будет этого делать, и он очень осторожно по этому поводу высказался.

Трамп не будет откровенно требовать, чтобы Украина признала аннексию Крыма. Он слишком осторожен для этого. Хотя за кулисами, возможно, нас и могут толкать в этом направлении.

А что может означать предложение о признании Крыма? Так пытались прощупать наши реальные "красные линии", или это действительно в США сошли с ума и хотят сделать такой большой подарок Путину?

Думаю, что они пытались увидеть, где для нас действительно "красные линии". Это своеобразная разведка боем: насколько мы можем пойти на уступки.

Но они поняли, что это не работает. Мне кажется, Трамп сейчас сам не знает, что делать. В его окружении разные люди, они предлагают разные варианты. А как принимаются решения в Соединенных Штатах? Там президенту предлагаются разные варианты, и он делает выбор.

И перед Трампом сейчас несколько, не один вариант действий, и он еще не решил окончательно, какой сценарий он выберет. Сейчас он смотрит на реакцию Украины, на то, что мы неуступчивы, если речь идет о наших национальных интересах, и он будет решать, что делать дальше. Возможно, возьмет паузу. Конечно, он хотел бы до того, как 100 дней проходит, - какой-то результат. Но он видит, что это не удается.

А могут ли США в одностороннем порядке признать Крым российским, и какие у этого могут быть правовые последствия? Как это повлияет на переговоры, которые будут?

Я абсолютно исключаю, что США это сделают. Они этого не сделают, потому что понимают, что это было бы огромной ошибкой, и это имело бы непредсказуемые и очень плохие последствия, в том числе, для США.

Они могут требовать, чтобы мы это сделали, и то - не открыто. Но открыто они сами никогда не признают. Признают только, если мы это сделаем. А мы этого никогда не сделаем. Поэтому США тоже никогда не признают. Знаете, в политике все может быть. Особенно, с Трапом. Но я здесь почему-то уверен на 100%.

А какова роль Европы на этих переговорах, кого она защищает - себя или нас? Потому что пока война идет у нас, в Европе ее не будет в "горячем" виде, правильно?

Европа и себя, и нас защищает. Потому что их безопасность зависит от нашей безопасности. Они же не хотят, чтобы граница с Россией была. Россия будет более агрессивной и она пойдет дальше, такая логика любой империи: она расширяется или приходит в упадок. Поэтому либо экспансия, либо она разрушается. Украина - это вопрос европейской безопасности. Поэтому европейцы нас и поддерживают.

Есть ли в "мирном плане Трампа", который якобы слили в СМИ, что-то такое, что реально делается в интересах Украины? Что мы могли бы получить?

На первый взгляд, там ничего такого нет полезного. Кроме того, что прекращение огня - это спасенные жизни. Это единственное. Но вопрос в том, какой ценой. Если это ценой того, что нас уничтожат позже, то это неправильно.

Кстати, интересный вопрос - Запорожская атомная станция. Конечно, все должен президент решать. Но, как по мне, лучше, чтобы это было под контролем американцев, чем россиян.

Если выбирать, то пусть это будут американцы. Россияне - ядерные террористы, они могут использовать ЗАЭС для любой провокации.

А как эта "схема" должна была бы выглядеть? Эксплуатация ЗАЭС силами США, а энергия передается России и Украине?

Я даже не представляю, вообще это технически возможно. Кроме того, это опасно для американцев: как они будут охранять объект? Они же под угрозой будут находиться. И я не уверен, что Путин согласится на то, чтобы передать станцию под контроль американцев. Поэтому это не очень реальный вариант.

Что нас ждет после "срыва" переговоров в Лондоне? Против нас могут ввести какие-то санкции? Трамп начнет отправлять оружие России? Закроют ли данные разведки снова с воспитательной целью?

Нет. Санкции - это исключено абсолютно. Мы же не агрессор, мы - жертва. Хуже всего - это то, что прекратят давать оружие. Но мы можем его закупать с помощью европейцев. Если европейцы будут финансово нас поддерживать, возможно, сможем вместе закупать американское оружие. Трамп же настроен на бизнес. И он понимает, что это в американских интересах - продавать оружие.

Это единственное, что может быть, худший сценарий - это прекращение поставок оружия, которое было раньше.

Какова вероятность того, что после "провальных" переговоров Трамп будет давить на Европу? Каким образом это может происходить?

Американцам трудно давить на Европу. У Трампа нет таких серьезных рычагов на Европу. Тарифы? Так Европа будет отвечать. Американцы заинтересованы в европейском рынке. И они не связывают вопросы бизнеса с политикой.

справка Александр Мережко председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В течение 2020-2022 годов был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. В январе 2023 года участвовал в выборах президента ПАСЕ. Является автором многочисленных статей на тему агрессии России против Украины, исследует ее с точки зрения международного права. Обосновывает право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного в рамках Украины.

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