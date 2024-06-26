Отмечается, что Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене".

Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, его приоритетом будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, однако при этом европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности, заявили в избирательном штабе Трампа на запрос Голоса Америки.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам", - говорится в письменном ответе от имени директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга.

Кроме того, отмечается, что Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене":

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"Он единственный человек, который может это сделать. Война между Россией и Украиной никогда бы не состоялась, если бы Дональд Трамп был президентом. Так печально".

"Мирный" план советников Трампа - что сообщалось

Напомним, до этого агентство Reuters сообщило, что два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлогг и Фред Фляйц - представили ему план завершения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах,

Отмечалось, что данный план предусматривает, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

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