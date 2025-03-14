Диктатор не испытывает давления для того, чтобы отступить от своих требований.

Хотя российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею о 30-дневном прекращении огня в Украине, Москва не желает отказываться от своих максималистских требований в отношении Украины в рамках любого мирного соглашения.

Как пишет Financial Times, во время пресс-конференции Путин заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит первопричины" его вторжения. В противном же случае, по его словам, Украина получит время на перевооружение и перегруппировку.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что его команда ведет "очень серьезные дискуссии с Путиным и другими".

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Старшая научная сотрудница Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова говорит, что с одной стороны Путин не хочет быть обвиненным в том, что он стоит на пути соглашения Трампа. С другой же стороны он не чувствует давления, чтобы "отступить от своих максималистских требований".

"Они хотят сыграть с США в игру в поддавки, чтобы посмотреть, что [Трамп] сделает, если Россия сделает вид, что играет в мяч, и предложит очень условное "безусловное прекращение огня"", – пояснила она.

Путин также намекнул, что Вашингтон ведут переговоры о безопасности поставок газа в Европу. Ранее FT заявляло, что близкий друг российского диктатора Маттиас Варниг разрабатывает проект перезапуска газопровода "Северный поток-2" при поддержке американских инвесторов.

"Если США и Россия достигнут договоренности по энергетике, тогда газовая труба для Европы будет в безопасности. Это будет полезно для Европы, потому что она получит дешевый российский газ", – добавил президент РФ.

Война в Украине: это стоит знать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин по состоянию на сейчас фактически готовит отказ от предложения США о 30-дневном прекращении огня в войне. Правитель РФ не говорит "нет" прямо, зато он прибегает к действиям, которые все затягивают и делают невозможным нормальные решения.

Между тем Reuters сообщает, что Соединенные Штаты Америки готовы возобновить поставки бомб большой дальности GLSDB в Украину. Они прошли модернизацию для лучшего противодействия российским препятствиям.

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