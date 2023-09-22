Штаты хотят помочь с обеспечением ВСУ спутниковой связью.

В Министерстве обороны США объявили, что заключили контракт с компанией миллиардера Илона Маска Starlink, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

"Из соображений безопасности операций из-за критического характера этих систем мы просто не сможем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или деталях работы этих услуг", — сообщил на брифинге представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, главной целью контракта является обеспечение украинских военных необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

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Starlink и война в Украине

Как известно, почти с первых дней войны SpaceX предоставила Украине доступ к спутниковой связи Starlink. Первые терминалы были активированы 26 февраля.

Недавно возник громкий скандал, поскольку Уолтер Айзексон в новой биографии Маска написал, что в прошлом году тот тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот. Действия Маска якобы были продиктованы страхом развязывания ядерной войны. Позже Илон Маск уточнил, что отклонил экстренный запрос Украины на активацию Starlink в Севастополе.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что ситуация была не совсем такой, как об этом писали СМИ.

"Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали некоторое время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику... Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия. Это, пожалуй, все, что я вам могу сказать", – сказал Буданов.

14 сентября стало известно, что Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США.

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