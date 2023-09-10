По его словам, сейчас абсолютно вся линия фронта работает на системах Starlink.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отреагировал на скандал, который возник из-за того, что бизнесмен Илон Маск помешал Украине нанести удар по Черноморскому флоту России в 2022 году.

Во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии глава ГУР отметил, что ситуация была не совсем такой, как об этом писали СМИ, сообщало агентство Интерфакс-Украина.

"Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали некоторое время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику... Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия. Это, пожалуй, все, что я вам могу сказать", – сказал Буданов.

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По его словам, системы спутникового интернета Starlink сыграли очень значительную роль и продолжают ее играть даже сейчас.

"Они достаточно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно много говорить, хорошие они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них", – добавил глава украинской разведки.

Скандал с отключением Starlink

Ранее появились отрывки из биографии Маска, в которых рассказывалось, что миллиардер приказал отключить Starlink у побережья Крыма в 2022 году. Из-за этого якобы была сорвана секретная атака украинских военно-морских беспилотников на российский флот.

Позже Маск в соцсети х заявил, что ничего не выключал, в просто отказался предоставлять там покрытие по запросу Украины.

Впоследствии стало известно, что бизнесмен без разрешения передал своему биографу Уолтеру Айзексону личную переписку по поводу Starlink с украинским вице-премьер-министром Михаилом Федоровым.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий в то же время заявил, что соответствующую информацию надо тщательно проверить.

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