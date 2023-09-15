Отчеты об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы с ответственностью в сфере национальной безопасности США".

Комитет Сената США по вооруженным силам изучает вопросы национальной безопасности, возникшие в связи с решением Илона Маска в 2022 году не включать спутниковую сеть Starlink для украинских сил во время атаки на российские военные корабли в оккупированном Россией Крыму.

Председатель комитета Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы с ответственностью в сфере национальной безопасности, и комитет активно изучает этот вопрос со всех сторон". Об этом пишет Bloomberg.

Компания Маска SpaceX, помимо управления своей сетью спутникового интернета Starlink, также является крупным американским подрядчиком, запускающим шпионские спутники для Министерства обороны США.

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Джек Рид сказал, что комитет изучат растущий спутниковый рынок, государственные контракты и "чрезмерную роль, которую Маск и его компания сыграли здесь".

Рид и другие сенаторы задавались вопросом, почему это решение не было принято кем-то в правительстве. "Ни Илон Маск, ни какое-либо частное лицо не могут иметь последнего слова, когда речь идет о национальной безопасности США", - сказал Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джинн Шахин из Нью-Гемпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, потребовали от Министерства обороны ответов на вопрос, почему именно Маск, а не чиновник правительства США, решает, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Шахин и Уоррен планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой подробно рассказать о работе Starlink и роли Маска в Украине, сообщил помощник Конгресса, попросивший не называть его имени. По словам помощника, комиссия пока не начинает формальное расследование, а скорее собирает информацию.

По словам Шахин, во время секретных брифингов она задавала вопросы представителям администрации Байдена о контроле над использованием Starlink в Украине и не получила ответов.

Работа Starlink в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, почти с первых дней войны SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к спутниковой связи Starlink. Первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

Недавно Уолтер Айзексон в новой биографии Маска рассказал, как в прошлом году миллиардер тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот. Отмечается, что такое решение Маска было вызвано страхом, что Россия ответит на это ядерным оружием.

Позже Илон Маск подтвердил, что ему пришлось отклонить экстренный запрос Украины на активацию Starlink в Севастополе из-за опасений "эскалации конфликта".

Ранее на этой неделе Маск заявил в подкасте All-In, что он бы расширил Starlink для украинцев в Крыму, если бы президент Джо Байден поручил ему сделать это, но такой директивы не последовало. Маск сказал в подкасте, что Starlink был отключен над Крымом изначально из-за санкций США против России.

На момент запроса Украины в прошлом году Маск не получал никакого финансирования со стороны США для операций Starlink в Украине, хотя в настоящее время оно поддерживается за счет средств Пентагона. Также стало известно, что Илон Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США.

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