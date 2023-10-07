По его словам, ЦАХАЛ ведет бои на всех участках проникновения боевиков.

Напряженность между Израилем и боевиками Сектора Газа растет. Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС начал войну.

Как сообщает Al Jazeera, Галлант назвал масштабную атаку на Израиль, начатую 7 октября, "серьезной ошибкой".

"ХАМАС совершил серьезную ошибку. Мы находимся в состоянии войны", - заявил министр обороны Израиля.

Галлант добавил, что израильские солдаты "сражаются с врагом на всех участках проникновения".

"Государство Израиль выиграет эту войну", - отметил он.

Атака ХАМАС на Израиль

Утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В настоящее время известно, что в израильских городах пожары, известно об одной жертве.

Над многими городами Израиля были зафиксированы клубы дыма. Сирены тревоги раздались по всему Южному и центральному Израилю, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив были слышны взрывы.

Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне". Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва. Израильские военные приказали жителям приграничных городов оставаться дома и заявили, что они наносят удары по целям в Секторе Газа.

Боевики ХАМАС массировано запускают ракеты по территории Израиля. Силы ЦАХАЛ отражают атаки.

Как сообщают израильские СМИ, батарея "Железный купол" работает над отражением массированной атаки. В сети появились кадры работы ПВО.

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