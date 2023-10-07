Напряженность между Израилем и боевиками Сектора Газа растет. Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС начал войну.
Как сообщает Al Jazeera, Галлант назвал масштабную атаку на Израиль, начатую 7 октября, "серьезной ошибкой".
"ХАМАС совершил серьезную ошибку. Мы находимся в состоянии войны", - заявил министр обороны Израиля.
Галлант добавил, что израильские солдаты "сражаются с врагом на всех участках проникновения".
"Государство Израиль выиграет эту войну", - отметил он.
Атака ХАМАС на Израиль
Утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В настоящее время известно, что в израильских городах пожары, известно об одной жертве.
Над многими городами Израиля были зафиксированы клубы дыма. Сирены тревоги раздались по всему Южному и центральному Израилю, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив были слышны взрывы.
Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне". Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва. Израильские военные приказали жителям приграничных городов оставаться дома и заявили, что они наносят удары по целям в Секторе Газа.
Боевики ХАМАС массировано запускают ракеты по территории Израиля. Силы ЦАХАЛ отражают атаки.
Как сообщают израильские СМИ, батарея "Железный купол" работает над отражением массированной атаки. В сети появились кадры работы ПВО.