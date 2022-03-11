При этом власти КНР пока не пытаются намеренно снизить или компенсировать эффект от санкций против Москвы.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляет, что экономические санкции, введенные против России в ответ на военное вторжение в Украину, ограничат, среди прочего, способность Китая закупать у России нефть.

Как сообщает "Голос Америки", при этом глава Минфина отметила, что власти КНР пока не пытаются намеренно снизить или компенсировать эффект от санкций против Москвы.

"Мне кажется, что китайские финансовые институты, которые ведут бизнес в долларах и в евро, обеспокоены эффектом от санкций", - сказала Йеллен в интервью изданию Washington Post.

Она добавила, что под влиянием санкций объем российской экономики сокращается.

Йеллен также отметила, что в долгосрочной перспективе позиция, которую США занимают в сфере экспорта новейших полупроводников и других современных технологий, поможет "снизить способность России принимать силовые решения и продолжать запугивать соседей".

Глава Минфина заявила, что не ожидает от европейских стран введения санкций, аналогичных американским, поскольку у них меньше выбора в вопросе энергоснабжения и они в большей степени зависят от энергоносителей из России.

Как сообщал УНИАН, по мнению советника главы МВД Вадима Денисенко, после отказа США от российской нефти и газа президент России Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров.

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