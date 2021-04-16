Канцлер Германии привилась вакциной AstraZeneca / фото REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку против COVID-19.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку вакциной AstraZeneca. Хочу поблагодарить всех, кто организует кампанию по вакцинации, и всех, кто вакцинируется. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - процитировал Зайберт слова Меркель, опубликовав фото документов.

фото twitter.com/RegSprecher

Вакцина AstraZeneca в Европе

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Автор: Катерина Комолова