Канцлер Германии привилась двухдозовой вакциной AstraZeneca.

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку против COVID-19.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку вакциной AstraZeneca. Хочу поблагодарить всех, кто организует кампанию по вакцинации, и всех, кто вакцинируется. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - процитировал Зайберт слова Меркель, опубликовав фото документов.

Вакцина AstraZeneca в Европе

В марте многие европейские страны приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза после прививок.

В апреле Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что между вакциной и образованием тромбов действительно есть связь, однако использовать вакцину все еще стоит.

В Германии прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca не рекомендуют делать людям до 60 лет. Ангеле Меркель 66, так что она входит в разрешенную целевую группу.

Украина не собирается отказываться от использования вакцин компании AstraZeneca.

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Автор: Катерина Комолова