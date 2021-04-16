Канцлер Германии привилась вакциной AstraZeneca / фото REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку против COVID-19.
Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.
"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку вакциной AstraZeneca. Хочу поблагодарить всех, кто организует кампанию по вакцинации, и всех, кто вакцинируется. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - процитировал Зайберт слова Меркель, опубликовав фото документов.
фото twitter.com/RegSprecher
Вакцина AstraZeneca в Европе
- В марте многие европейские страны приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза после прививок.
- В апреле Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что между вакциной и образованием тромбов действительно есть связь, однако использовать вакцину все еще стоит.
- В Германии прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca не рекомендуют делать людям до 60 лет. Ангеле Меркель 66, так что она входит в разрешенную целевую группу.
- Украина не собирается отказываться от использования вакцин компании AstraZeneca.
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