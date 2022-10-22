В состав самого правого правительства со времен Второй мировой войны вошли 24 министра.

Джорджия Мелони в субботу, 22 октября, приняла присягу как первая женщина-премьер-министр Италии.

Присягу также приняли 24 министра ее правительства, сообщает Reuters.

"Я клянусь быть верной республике", - сказала Мелони перед тем, как пожать руку президенту Серджио Маттарелли.

Видео дня

Отмечается, что ее правительство заменило администрацию национального единства во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Мелони столкнется с рядом сложных проблем, в частности, с приближением рецессии, ростом счетов за электроэнергию и тем, как выступить единым фронтом относительно войны в Украине.

Ранее в пятницу Мэлони обнародовала свою команду. По пять министерских портфелей получили ее партнеры по коалиции, девять министерств возглавят члены ее партии. Технократы составляют остальную часть команды из 24 человек, в которую входят только шесть женщин.

Выборы в Италии и назначение нового правительства

26 сентября стало известно, что правый альянс во главе с Партией "Братья Италии" Джорджии Мэлони одержал победу на парламентских выборах в Италии. В Альянс также входят партия "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

После победы на выборах Джорджия Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому "верную поддержку" ее страны. Ранее Зеленский поздравил Мелон и ее политическую силу с победой на выборах. Он написал, Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством".

За отношениями между правой коалицией Италии и Россией внимательно следят. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини часто хвалил Путина и носил футболку с лицом российского лидера.

А во вторник новоизбранный спикер нижней палаты Лоренцо Фонтана политик "лиги", заявил в интервью на государственном телевидении о последствиях санкций против России. "Они могут стать бумерангом, и мы окажемся в больших трудностях", - сказал он в ток-шоу Porta a Porta.

Недавно, после публикации скандальных высказываний партнера по коалиции Сильвио Берлускони относительно его отношений с Путиным и о войне в Украине, Джорджия Мэлони заявила, что ее новое правительство будет пронатовским и станет полноправной частью Европы. "Италия с нашим правительством никогда не будет слабым звеном на Западе", - сказала она и добавила, что любая партия, которая не согласна с ее линией внешней политики, не должна входить в состав правительства.

Вас также могут заинтересовать новости: