Джорджа Мелони объявила имена кандидатов на ключевые министерские должности.

Будущий премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила имена кандидатов на глав основных министерств.

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что министерство внутренних дел возглавит кандидат от "Лиги" Маттео Пьянтедози. Он ранее уже работал руководителем аппарата в правительстве Маттео Сальвини, а также занимал должность префекта Рима.

Видео дня

На пост министра обороны предложили Гвидо Кросетто, который является соучредителе силы "Братьев Италии". У него больший опыт в политике, но в 2018 году он посвятил себя семейному бизнесу.

Министром иностранных дел и заместителем премьер-министра станет представитель "Вперед, Италия!" Антонио Таяни. Он с 2017 по 2019 год был президентом Европарламента.

Министром инфраструктуры и по совместительству вице-премьером станет лидер "Лиги" Маттео Сальвини.

Стоит отметить, что Сальвини не скрывает симпатий к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Пьянтедози так же относится к партии Сальвини.

Кроме того, Таяни является представителем партии "Вперед, Италия!", которую возглавляет Сильвио Берлускони. Он также не скрывает свою любовь к российскому лидеру. В последний раз он вовсе заявил, что Путина "вынудили" к проведению "специальной операции".

"За неделю российские войска должны были взять Киев и после замены правительства Зеленского на "порядочных людей" российские войска вышли бы из Украины", - заявил политик.

Выборы в Италии - что известно

26 сентября стало известно, что правый альянс во главе с партией "Братья Италии" Джорджии Мэлони одержал победу на парламентских выборах в Италии. В альянс также входят партия "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

После победы на выборах Джорджия Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому "верную поддержку" ее страны. Ранее Зеленский поздравил Мэлон и ее политическую силу с победой на выборах. Он написал, Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством". Ожидается, что Мелони будет назначена премьер-министром на следующей неделе.

За отношениями между правой коалицией Италии и Россией внимательно следят. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини часто хвалил Путина и носил футболку с лицом российского лидера.

А во вторник новоизбранный спикер нижней палаты Лоренцо Фонтана политик "Лиги", заявил в интервью на государственном телевидении о последствиях санкций против России.

"Они могут стать бумерангом, и мы окажемся в больших трудностях", - сказал он в ток-шоу Porta a Porta.

Вас также могут заинтересовать новости: