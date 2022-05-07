140-метрова яхта оборудована уборной с золотым туалетом и танцполом, который может трансформироваться в бассейн.

В Италии арестовали гигантскую яхту Scheherazade, которая может принадлежать президенту РФ Путину. 140-метровое судно пришвартовано в провинции Марина-ди-Каррара. Мега-яхта стоит более 700 миллионов долларов.

Об аресте яхты сообщает Министерство экономики Италии.

Специалисты провели исследование и обнаружили, что бенефициарный владелец яхты "Шехерезада" имеет значительные экономические и деловые связи с "элементами русского правительства" и другими лицами, которые находятся под санкциями. Яхта стояла под флагом Каймановых островов в порту Марина-ди-Каррара, она долгое время находилась под наблюдением властей.

Известно, что мега-яхта может принадлежать Путину. СМИ неоднократно сообщали, что именно президент РФ может владеть гигантским судном. Также об этом сообщала и команда российского оппозиционера Алексея Навального.

Мега-яхта Scheherazade: что о ней известно

В конце марта 2022 года издание The Sun сообщало, что яхта, которая может принадлежать Путину, оборудована СПА и сауной. В ней также есть много бассейнов, театр, тренажерный зал, вертолетные площадки и даже огромный телевизор во всю стену, установка которого стоила 1 миллион евро.

Кроме этого, на мега-яхте есть танцпол, который трансформируется в еще один бассейн. Не обошлось и без уборной с золотым туалетом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Фиджи разрешили арестовать суперяхту российского олигарха Керимова.

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