В Италии арестовали гигантскую яхту Scheherazade, которая может принадлежать президенту РФ Путину. 140-метровое судно пришвартовано в провинции Марина-ди-Каррара. Мега-яхта стоит более 700 миллионов долларов.
Об аресте яхты сообщает Министерство экономики Италии.
Специалисты провели исследование и обнаружили, что бенефициарный владелец яхты "Шехерезада" имеет значительные экономические и деловые связи с "элементами русского правительства" и другими лицами, которые находятся под санкциями. Яхта стояла под флагом Каймановых островов в порту Марина-ди-Каррара, она долгое время находилась под наблюдением властей.
Известно, что мега-яхта может принадлежать Путину. СМИ неоднократно сообщали, что именно президент РФ может владеть гигантским судном. Также об этом сообщала и команда российского оппозиционера Алексея Навального.
Мега-яхта Scheherazade: что о ней известно
В конце марта 2022 года издание The Sun сообщало, что яхта, которая может принадлежать Путину, оборудована СПА и сауной. В ней также есть много бассейнов, театр, тренажерный зал, вертолетные площадки и даже огромный телевизор во всю стену, установка которого стоила 1 миллион евро.
Кроме этого, на мега-яхте есть танцпол, который трансформируется в еще один бассейн. Не обошлось и без уборной с золотым туалетом.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Фиджи разрешили арестовать суперяхту российского олигарха Керимова.
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