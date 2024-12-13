Он хочет, чтобы украинцы "усмирили гордыню инаковости".

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украина либо выберет РФ, либо исчезнет.

В своей статье для International Affairs Journal он снова повторил тезисы российской пропаганды, что Украины и украинцев никогда не существовало, а жителы страны всего лишь "окраинизированные русские". При этом он уверяет, что русские и украинцы "один народ":

"Сегодня перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. При этом от украинцев не требуется класть "ни душу, ни тiло" за свою свободу. Им следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства".

Медведев считает, что Москва должна закрепить в общественном сознании украинцев, что Россия для них "незаменима" в культурном, языковом и политическом планах.

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"Если же так называемая Украина продолжит следовать агрессивным русофобским курсом, она навсегда исчезнет с карты мира так же, как испарился когда-то марионеточный субъект Маньчжоу-Го, искусственно созданный милитаристской Японией в качестве прокси-силы на территории Китая", - говорится в статье.

Роспропаганда об Украине

Как известно, российская пропаганда постоянно делает резкие заявления об украинцах. В начале полномасштабного вторжения они кричали, что "защищают" и "спасают" жителей страны, однако вскоре начали рассказывать, что огромное количество украинцев "заражены нацизмом".

В прошлом году пропагандист Антон Красовский заявил в эфире "RT", что украинских детей нужно топить в реке канала и сжигать в домах.

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