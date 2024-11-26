В РФ заявили, что передачу такого оружия приравняют к свершившемуся нападению.

В России разразились угрозами в ответ на информацию о гипотетической возможности получения Украиной ядерного оружия от США – одну лишь потенциальную возможность такого шага Москва готова расценить, как подготовку к ядерному конфликту с РФ, а передачу оружия - как нападение.

Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Последствия очевидны", — заявил Медведев.

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Российский чиновник также в свойственной ему манере разразился оскорблениями в адрес президента США Джо Байдена, называя его "маразматиком" и "ходячим мертвецом". Медведев считает абсурдной саму мысль о передаче ядерного оружия Украине, которая воюет с РФ - "крупнейшей ядерной державой". Всех людей, которые рассуждают о целесообразности такой возможности, глава Совбеза назвал психически больными.

"Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead (Джо Ходячего Мертвеца - УНИАН) и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", — написал Медведев.

В свою очередь, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идеи передать Украине "ядерку" исходят от "крайнего экстремистского фланга". По словам Пескова, инициаторы такой превентивной меры против РФ якобы плохо понимают ситуацию.

"Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями. Мы видим, что все эти высказывания носят анонимный характер", — заявил пресс-секретарь.

Перспективы передачи ядерного оружия Украине

Как сообщал УНИАН, многие эксперты боятся, что новый президент США Дональд Трамп может бросить Украину на произвол судьбы и фактически сдать на растерзание России. Однако есть и противоположные мнения.

Так, британкий аналитик Николас Драммонд допускает, что США могут передать Украине ядерное оружие, чтобы гарантировать безопасность и удержать Россию от любого повторного нападения. По его мнению, соглашение о передаче ядерного оружия может быть заключено тайно.

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