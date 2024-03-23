Двух возможных злоумышленников задержали, выяснили журналисты.

В центре внимания теракт в "Крокус Сити Холле" - многоуровневом концертном зале, который находится в городе Красногорск на территории делового центра "Крокус-Сити". В сети появилась информация, что в Брянской области задержали двоих подозреваемых в совершении нападения.

Машину с возможными преступниками якобы остановили возле поселка Теплый (находится недалеко от границы Беларуси и Украины), в ней были шесть человек, и четырем из них удалось скрыться, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, задержанные - таджики, их проверяют на причастность к совершению теракта.

По сведениям канала, установлены личносты четырех из шести возможных террористов. "Крокус Холл" якобы могли атаковать такие граждане Таджикистана:

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Шохинджонн Сафолзода, 21 год;

Рустам Назаров, 29 лет;

Ривожидин Исмонов, 51 год;

Махмадрасул Насридинов, 37 лет.

Пока неизвестно, кто из подозреваемых был задержан. "...Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях", - отмечается на канале.

Также стало известно, что есть минимум 83 жертвы теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". "РИА Новости" писали в Telegram, ссылаясь на сведения Минздрава Подмосковья, что среди жертв есть трое детей.

Важные новости - "Крокус Сити" в центре внимания

Вечером 22 марта в Подмосковье на территории концертного зала "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь, а потом произошел мощный пожар. Сообщалось, что было много жертв. В сети появилась информация, что люди не только были застрелены, а и задыхались от дыма.

Примечательно, что западные страны еще до "выборов" российского диктатора Владимира Путина (проходили 15-17 марта) предупреждали, что в РФ возможны теракты.

Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что теракт в "Крокус Сити Холл" - это спланированная операция спецслужб Кремля против своих же граждан для дискредитации, в том числе Украины, как и всего свободного мира. Позже западные СМИ писали, что за атаку несет ответственность ячейка террористической организации "Исламского государство".

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