Там заявили, что это подпитывает российскую военную машину.

США обеспокоены стремлением властей Венгрии к более тесным отношениям с Российской Федерацией.

Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман, сообщает Telex. По его словам, это подпитывает российскую военную машину.

"Мы обеспокоены тем, что венгерские лидеры стремятся к еще более тесным связям с Россией, несмотря на ее жестокую агрессию. Тесное экономическое сотрудничество с Россией подпитывает российскую военную машину и угрожает безопасности трансатлантического альянса", - подчеркнул дипломат.

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Отмечается, что за полчаса до пресс-конференции посла Минфин США объявил о введении санкций против десятка лиц и компаний, связанных с Россией, среди которых - Международный инвестиционный банк. Это кредитное учреждение базируется в Будапеште и имеет почти 50% российской собственности и лишено надзора со стороны венгерских властей.

По словам Прессмана, присутствие любой платформы под руководством Кремля в Европе представляет потенциальную угрозу как для Европейского Союза, так и для его западных союзников. В частности, банк является инструментом Москвы для усиления своего влияния в Венгрии и регионе.

Посол добавил, что Штаты неоднократно выражали свою обеспокоенность по поводу шпионского банка венгерскому правительству. Однако венгерское правительство отказалось признать это.

Последние заявления Венгрии о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, глава МИД Венгрии Сиярто заявил, что его страна настаивает на прекращении огня и начале мирных переговоров по Украине. Однако он добавил, что это не значит, что Будапешт согласен "подарить" РФ оккупированные ею территории.

В то же время несколько раньше власти Венгрии устроила истерику из-за визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру НАТО.

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