При этом премьер-министр Орбан считает США одним из главных противников своей партии.

Венгрия могла тайно разрешать партнерам Украины доставлять военную помощь через свое воздушное пространство. При этом премьер-министр страны Виктор Орбан считает Соединенные Штаты одним из главных противников своей партии.

Такой информацией поделилось издание Politico со ссылкой на "слитые" секретные документы Пентагона. Как сказано в публикации, Венгрия официально запрещала отправлять военную помощь для ВСУ через свою территорию. Однако тайно Будапешт мог позволять партнерам Украины совершать поставки, используя воздушное пространство страны.

В одном из документов описывался план пилотов ВС ВСУ переправить подаренные Хорватией вертолеты через Венгрию. При этом в СМИ сообщали, что техника будет доставлена по земле или самолетами в Польшу. Журналисты отправили официальные запросы к Будапешту и Загребу, но не получили комментариев.

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Репортеры также отыскали информацию об отношении текущих властей Венгрии к США. Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 февраля назвал США "одним из трех главных противников своей партии на совещании по политической стратегии". Об этом сказано в докладе ЦРУ от 2 марта с грифом "совершенно секретно".

Политика Венгрии: последняя информация

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля посетил Россию для обсуждения поставок энергоресурсов. После этого две страны подписали новое соглашение о закупках нефти и газа.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что в Вашингтоне обеспокоены сближением Будапешта и Москвы, несмотря на российскую агрессию в Украине.

По данным The Guardian, в Штатах готовят проект закона для введения санкций против соратников Орбана, связанных с его партией "Фидес".

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