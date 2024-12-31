В то же время не все республиканцы поддерживают кандидатуру Майка Джонсона.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что "полностью" поддерживает кандидатуру Майка Джонсона на должность спикера Палаты представителей Конгресса, пишет CNN.

Уже в пятницу, 3 января, состоится голосование по избранию представителя на эту должность.

В то же время издание пишет, что некоторые консервативные члены Палаты представителей не будут поддерживать Джонсона, в частности Томас Масси, который заявил, что не будет голосовать за него. В то же время даже одобрение Трампа не изменило его мнение.

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Для того, чтобы одержать победу, за Джонсона должно проголосовать 218 представителей Конгресса. Но некоторые республиканцы, к примеру, Виктория Спартц, еще не определились.

В свою очередь Трамп призвал поддержать Джонсона и назвал его "трудолюбивым и религиозным мужчиной", который может принимать правильные решения.

"Майк имеет мою полную поддержку. Мы будем продолжать побеждать! MAGA!", - добавил он в Truth Social.

Однако среди республиканцев наблюдаются внутренние дискуссии, которые напоминают борьбу за пост спикера Кевина Маккарти в 2023 году. В то же время Джонсон пытается избежать такого сценария, но его позиции уязвимы из-за небольшого большинства республиканцев в Палате представителей и разногласий в партии.

Дональд Трамп - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Трамп пообещал снизить налоги для жителей Канады, если страна станет 51-м штатом США. По его словам, налоги их граждан были бы сокращены более чем на 60%, а их бизнес быстро удвоился бы.

В то же время издание Financial Times проанализировало, как правление Трампа может трансформировать мир. В частности эксперты назвали 5 сценариев развития событий в мире во время президентства новоизбранного лидера США.

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