Мощные наводнения на западе Германии вынесли на поверхность 350 кг боеприпасов времен Второй мировой войны.
Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника. 22 находки были сделаны в долине притока Рейна - реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Этот регион особенно пострадал от масштабных наводнений.
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Местная служба обезвреживания боеприпасов отчиталась, что все найденные боеприпасы уже уничтожены, передает ТСН.
Мощные наводнения в Германии
В Германии спасатели до сих пор не могут найти 16 человек, которые исчезли во время наводнений. В настоящее время общее число жертв стихийного бедствия составило 188. Как заявил представитель полиции города Кобленц, со 141 жертвы идентифицировали тела 121 человека.
Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров.