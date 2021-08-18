Местная служба обезвреживания боеприпасов отчиталась, что все найденные боеприпасы уже уничтожены.

Мощные наводнения на западе Германии вынесли на поверхность 350 кг боеприпасов времен Второй мировой войны.

Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника. 22 находки были сделаны в долине притока Рейна - реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Этот регион особенно пострадал от масштабных наводнений.

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Местная служба обезвреживания боеприпасов отчиталась, что все найденные боеприпасы уже уничтожены, передает ТСН.

Мощные наводнения в Германии

В Германии спасатели до сих пор не могут найти 16 человек, которые исчезли во время наводнений. В настоящее время общее число жертв стихийного бедствия составило 188. Как заявил представитель полиции города Кобленц, со 141 жертвы идентифицировали тела 121 человека.

Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров.

Автор: Ирина Погорелая