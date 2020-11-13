У главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска появились симптомы простуды.

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген COVID-19 показали противоречивые результаты: два были положительные, два отрицательные.

Об этом Маск сообщил в Twitter.

"Происходит что-то очень фальшивое. Четыре раза за день сдал тест на COVID. Два результата оказались отрицательными, два - положительными. Один и тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD", - написал Маск.

Также в комментариях к посту Маск добавил, что если это происходит с ним, то происходит и с другими. Он сообщил, что получит тесты на ПЦР в отдельных лабораториях, результаты будут ориентировочно через сутки.

Отношение Маска к коронавирусу

Ранее Илон Маск заявлял, что он и его семья не планируют вакцинироваться от COVID-19, когда появится вакцина, поскольку, по его мнению, они не находятся в зоне риска.

Он также неоднократно выступал против ограничений, вводимых для сдерживания распространения вируса. По мнению Маска, они «не идут на пользу общему благу».

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Автор: Олег Давыгора