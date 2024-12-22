Пол Ливингстон считает, что миллиардеру не хватает понимания угроз.

Исполнительный директор Lockheed Martin UK Пол Ливингстон раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что использование беспилотных летательных аппаратов делает истребители F-35 устаревшими.

В интервью The Telegraph он заявил, что компания имеет сотни заказов от 19 стран, поскольку возможности этих истребителей до сих пор превышают "что-либо другое". По словам Ливингстона, Маск ошибается в этом вопросе, поскольку не понимает угрозы в полной мере.

Намекая на угрозу военного конфликта с Китаем и Российской Федерацией, он сказал, что F-35 способны пробивать противовоздушную оборону противника. Кроме того, их сложнее обнаружить, а программное обеспечение позволяет получать данные с поля боя и обмениваться ими с другими военными средствами, на что пока не способны беспилотные аппараты.

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"До F-35, если я собирался осуществить миссию на территорию аналогичной страны, чтобы нанести удар по хорошо защищенной цели, мне понадобилось бы минимум 16 самолетов. Теперь я могу выполнить ту же миссию с четырьмя F-35 без поддержки. Так что экономия огромная. И знаете, китайцы все еще строят свои реактивные самолеты J20. Может, Илон тоже считает их идиотами, потому что это пилотируемые истребители?".

Ливингстон также завил, что программа F-35, которая обходится Соединенным Штатам Америки примерно в 12 миллиардов долларов в год, является "до смешного хорошим соотношением цены и качества".

Маск критикует F-35

Известный бизнесмен неоднократно критиковал американскую программу F-35. Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит его главой Департамента эффективности правительства.

Впоследствии Маск заявил, что только "идиоты" продолжат строить истребители F-35 после появления более дешевых беспилотных летательных аппаратов, которые можно объединить в "летучие стаи".

Заявление привлекло много внимания, поскольку расходы американского Министерства обороны на программу F-35 могут оказаться в зоне ответственности миллиардера.

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