Рукописи хранились у издателя Бернара де Фаллуа.

Издательский дом Gallimard объявил, что 18 марта выпустит сборник рукописей великого французского писателя Марселя Пруста.

Читайте такжеВо Франции на месте лагеря, где погибли тысячи украинцев, хотят построить электростанциюОб этом пишет The Guardian.

"Семьдесят пять страниц" - сборник рукописей Пруста, раскрывающих детали цикла "В поисках утраченного времени". Они были написаны в 1908 году.

Рукописи хранились у издателя Бернара де Фаллуа, умершего в 2018 году. При жизни он руководил посмертной публикацией нескольких произведений Пруста.

Он описывал "Семьдесят пять страниц" как "драгоценный путеводитель" к пониманию "В поисках утраченного времени" и "журнал его создания".

Тексты сборника считались утерянными, и десятилетиями их искали французские ученые. Некоторые даже считали, что текстов не существует.

В поисках утраченного времени - французский роман-эпопея Марселя Пруста, созданный им в течение 1908/1909-1922 годов и опубликованный в семи частях с 1913 по 1927 год.

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Автор: Людмила Жерновская