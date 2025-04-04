Марк Рютте говорит, что подобные торговые споры между союзниками возникают не впервые.

Генсек НАТО Марк Рютте не решился признать, что американские пошлины на импорт нарушают один из ключевых пунктов устава НАТО. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что в соглашении о создании НАТО статья 2 в частности отмечает, что участники альянса должны стремиться "устранять конфликты в своей международной экономической политике и поощрять экономическое сотрудничество" между собой. И изначально Рютте вообще не хотел комментировать вопрос американских пошлин в этом контексте.

"Моя роль глубоко сосредоточена на защите территории НАТО, и поэтому я не комментирую другие вещи, непосредственно связанные с защитой НАТО, евро, Атлантики и, конечно, когда речь идет об Индо-Тихоокеанском регионе", - говорит он.

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Но в конце концов журналисты таки выжали из генсека НАТО довольно мягкое заявление, в котором он избежал прямой критики в адрес Трампа.

"В прошлом мы видели много примеров разногласий во взглядах, борьбы за тарифы. Это случалось раньше, но это не нарушало вторую статью", - сказал Рютте.

Новые американские пошлины: как реагируют партнеры США

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обвинила Дональда Трампа в неуважении к ключевым торговым партнерам США из-за введения высоких пошлин на импорт. Она также предупредила, что отношения США с партнерами уже никогда не будут такими, как до недавнего времени.

Также мы рассказывали, что Европа пока сдержанно реагирует на введение американских пошлин. Вместе с тем Еврокомиссия уже готовит пакет тарифных мер в ответ на американские пошлины против Европы.

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