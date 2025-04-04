Генсек НАТО Марк Рютте не решился признать, что американские пошлины на импорт нарушают один из ключевых пунктов устава НАТО. Об этом пишет The Guardian.
Издание отмечает, что в соглашении о создании НАТО статья 2 в частности отмечает, что участники альянса должны стремиться "устранять конфликты в своей международной экономической политике и поощрять экономическое сотрудничество" между собой. И изначально Рютте вообще не хотел комментировать вопрос американских пошлин в этом контексте.
"Моя роль глубоко сосредоточена на защите территории НАТО, и поэтому я не комментирую другие вещи, непосредственно связанные с защитой НАТО, евро, Атлантики и, конечно, когда речь идет об Индо-Тихоокеанском регионе", - говорит он.
Но в конце концов журналисты таки выжали из генсека НАТО довольно мягкое заявление, в котором он избежал прямой критики в адрес Трампа.
"В прошлом мы видели много примеров разногласий во взглядах, борьбы за тарифы. Это случалось раньше, но это не нарушало вторую статью", - сказал Рютте.
Новые американские пошлины: как реагируют партнеры США
Как писал УНИАН, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обвинила Дональда Трампа в неуважении к ключевым торговым партнерам США из-за введения высоких пошлин на импорт. Она также предупредила, что отношения США с партнерами уже никогда не будут такими, как до недавнего времени.
Также мы рассказывали, что Европа пока сдержанно реагирует на введение американских пошлин. Вместе с тем Еврокомиссия уже готовит пакет тарифных мер в ответ на американские пошлины против Европы.