Пресс-секретарь МИД РФ также заявила, что некоторые страны Европы боятся победы РФ.

После того, как Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в результате чего погибли и пострадали люди, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова цинично заявила, что с каждой минутой становится понятнее, что президент Владимир Зеленский "не способен" вести переговоры об окончании войны. Ее слова цитирует The Guardian.

По ее словам, решение стран Европы продолжать поставлять оружие Киеву "поощряет Зеленского" продолжать войну, несмотря на жертвы.

Захарова добавила, что позиция Европы свидетельствует о том, что некоторые страны ЕС "напуганы перспективой победы России".

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Атака РФ на Украину 24 апреля - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 24 апреля Россия запустила по Украине 215 ракет и дронов. Основным направлением удара стал Киев. В целом было подтверждено сбитие 112 воздушных целей.

Отмечается, что в результате ракетной атаки России на Киев погибли восемь человек, еще более 70 человек получили ранения.

Также Россия нанесла массированный удар по Харькову, в результате чего в городе повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дворы, производственные предприятия, гостиничный комплекс.

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