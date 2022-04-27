В момент нападения французский лидер был в толпе. Охрана быстро среагировала.

Президента Франции Эммануэля Макрона забросали помидорами во время рабочего визита в муниципалитет Суржи недалеко от Парижа.

Об этом сообщает канал BFM.

Инцидент произошел, когда Макрон был в толпе. Охрана быстро среагировала, открыв зонтик над головой президента.

Нападение на Макрона удалось снять на видео.

Напомним, что ранее Макрона с победой в выборах поздравил президент Украины Владимир Зеленский, назвав французского президента большим другом Украины.

Результаты выборов во Франции 2022

По данным обработки 100% голосов избирателей и стало известно, что Макрона во второй раз выбрали президентом Франции. За действующего лидера страны проголосовали 58,54% избирателей, а за Марин Ле Пен - 41,46%, говорится на сайте Министерства внутренних дел Франции.

Эммануэль Макрон 13 апреля в эфире телеканала France 2 не захотел называть действия российской армии в Украине геноцидом.

"Я был бы осторожен с такими терминами сегодня, поскольку эти два народа являются братскими", - заявил французский лидер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский пригласил Макрона в нашу страну, чтобы тот понял, "что здесь геноцид, а не просто война".

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