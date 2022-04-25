Президент пожелал своему французскому коллеге новых успехов на благо французского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил действующего президента Франции Эммануэля Макрона с переизбранием на второй срок.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Поздравляю президента Франции и настоящего друга Украины Эммануэля Макрона с победой на выборах", - отметил он.

Президент пожелал своему французскому коллеге новых успехов на благо французского народа.

"Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что по оценкам социологов из Ipsos Sopra-Steria, во втором туре выборов президента Франции Макрон набрал 58,2% голосов избирателей.

Его оппонентка Ле Пен заявила, что признает свое поражение "несмотря на две недели несправедливых и насильственных методов".