Президент Франции должен был посетить Одессу и Киев.

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит в Украину. Французский лидер планировал посетить Киев 13-14 февраля.

Издание Challenges пишет, что визит Макрона отложили по соображениям безопасности, что вызвало множество вопросов как французских и украинских дипломатов.

Планировалось, что президент Франции сначала посетит Одессу, после чего отправится в Киев. Он должен был объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, которые будут тратить в виде пожертвований для гражданских проектов.

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Также ожидалось, что Макрон огласит о приходе Французского агентства развития в качестве координатора французской помощи Украине.

Сообщается, что свой визит в Украину отменила и французско-украинская деловая ассоциация Medef International.

Визит Макрона в Украину - что известно

Издание Reuters сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон запланировал поездку в Украину в феврале 2024 года. Целью визита должно было быть завершение двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Кроме того, политик пообещал, что поставить Украине около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и несколько сотен бомб.

Кроме того, в Давосе во время Всемирного экономического форума Макрон призвал демократические страны помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

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