В интервью Наталье Мосейчук лидер Франции сказал, что возьмет трубку, если Путин его наберет.

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что согласится еще раз поговорить с Путиным по телефону, если лидер РФ решится позвонить ему вновь.

Политик сравнил роль Франции в украинско-российской войне с "нервом", который должен передать Киеву все необходимое, но при этом помочь достичь устойчивого и справедливого мира. Такую позицию Макрон высказал во время интервью журналистке Наталье Мосейчук.

"Да, я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции - быть нервом войны, как это когда-то называл Черчилль (военный премьер Британии во Вторую мировую войну). Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, военную технику, но при этом способствовать, чтобы была деэскалация. Нам нужно выйти на устойчивый, стойкий и справедливый мир. Именно поэтому, если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения", - акцентировал лидер Франции.

В то же время Макрон добавил, что переговорами можно назвать лишь те разговоры, на которые дают согласие обе стороны.

Смотрите расширенную версию разговора с Макроном на Youtube-канале Натальи Мосейчук.

Макрон рассказал, как изменились его отношения с Путиным

Как отмечал лидер Франции во время интервью Мосейчук, он действительно довольно много общался с Путиным еще в период 2017-2022 годов, когда Украина защищала себя в рамках "Нормандского формата".

Тогда Макрон вместе с другими лидерами ЕС пытался разговаривать с Путиным, но после начала войны, после ужасов, которые Россия совершила в украинской Буче, его отношение изменилось.

Лидер Франции сказал, что долгое время думал, переосмысливал позицию, и в конце концов пришел к выводу: Россия не будет в одностороннем порядке говорить миру, что у нее нет лимитов. Европа должна поступать аналогичным образом, ведь войска РФ не должны выиграть эту войну.

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