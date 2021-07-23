Президент Франции Эммануэль Макрон сменил смартфон и номер мобильного в связи с информацией о возможной слежке с помощью вредоносного ПО "Pegasus".
Об этом сообщает Reuters.
При этом у Макрона отметили, что нет никаких подтверждений взлома президентского телефона.
"Это просто дополнительные меры безопасности", – уточнил представитель французского главы.
Читайте такжеМакрон поднял бокал за открытие террас под украинский тост "Будьмо!"Он отметил, что Макрон регулярно меняет телефоны и "очень серьезно к этому относится".
В четверг Макрон провел экстренное заседание по вопросам кибербезопасности, чтобы взвесить возможные действия правительства после сообщений о взломе смартфонов ряда правительственных чиновников.
Накануне французское издание Le Monde сообщало, что один из смартфонов Макрона, которым тот пользовался с 2017 года, был в перечне целей для потенциальной слежки с помощью ПО "Pegasus".
СМИ нашли связь вредоносного программного обеспечения с разведкой Марокко, однако страна все отрицает.
Шпионское ПО, созданное и лицензионное израильской компанией NSO, использовалось для взлома смартфонов журналистов, правительственных чиновников и правозащитников в глобальных масштабах.
ПО "Pegasus" инфицирует телефоны, позволяя извлекать сообщения, фото и электронные письма, а также записывать звонки и тайно активировать микрофоны.
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