Макрон регулярно меняет телефоны и "очень серьезно к этому относится", отметил представитель французского главы.

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил смартфон и номер мобильного в связи с информацией о возможной слежке с помощью вредоносного ПО "Pegasus".

Об этом сообщает Reuters.

При этом у Макрона отметили, что нет никаких подтверждений взлома президентского телефона.

"Это просто дополнительные меры безопасности", – уточнил представитель французского главы.

Читайте такжеМакрон поднял бокал за открытие террас под украинский тост "Будьмо!"Он отметил, что Макрон регулярно меняет телефоны и "очень серьезно к этому относится".

В четверг Макрон провел экстренное заседание по вопросам кибербезопасности, чтобы взвесить возможные действия правительства после сообщений о взломе смартфонов ряда правительственных чиновников.

Накануне французское издание Le Monde сообщало, что один из смартфонов Макрона, которым тот пользовался с 2017 года, был в перечне целей для потенциальной слежки с помощью ПО "Pegasus".

СМИ нашли связь вредоносного программного обеспечения с разведкой Марокко, однако страна все отрицает.

Шпионское ПО, созданное и лицензионное израильской компанией NSO, использовалось для взлома смартфонов журналистов, правительственных чиновников и правозащитников в глобальных масштабах.

ПО "Pegasus" инфицирует телефоны, позволяя извлекать сообщения, фото и электронные письма, а также записывать звонки и тайно активировать микрофоны.

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Автор: Яна Ставская