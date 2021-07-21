Телефон французского президента Эммануэля Макрона был в перечне целей для потенциальной слежки по делу о шпионском программном обеспечении "Пегас".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское издание Le Monde.
По данным СМИ, один из телефонных номеров Макрона, которым он регулярно пользуется с 2017 года, находится в списке номеров, избранных разведкой Марокко для потенциального шпионажа.
Марокко отрицает свою причастность к использованию вредоносного ПО и называет обвинения "необоснованными и ложными".
Читайте такжеОпасная угроза атакует украинских пользователей Android и iOSLe Monde пишет, что в 2019 году слежке также подверглись бывший премьер Эдуард Филипп и 14 министров.
Шпионское ПО, созданное и лицензионное израильской компанией NSO, использовалось для взлома смартфонов журналистов, правительственных чиновников и правозащитников в глобальных масштабах.
В ответ NSO назвала информацию "полной ошибочных предположений и неподтвержденных теорий". А ПО разрабатывали исключительно для правительственных спецслужб и правоохранительных органов с целью борьбы с терроризмом и преступностью.
Le Monde отмечает, что не имеет доступа к телефону Макрона, и поэтому не может проверить, действительно ли за президентом могли шпионить, однако подтверждает, что за экс-министром окружающей среды Франсуа де Руже шпионили через смартфон.
В свою очередь, The Guardian, которая тоже участвовала в расследовании, заявила о "широкомасштабном злоупотреблении" хакерским программным обеспечением NSO.
По словам авторов материала, вредоносное ПО заражает телефоны, позволяя извлекать сообщения, фото и электронные письма, а также записывать звонки и тайно активировать микрофоны.
Вас также могут заинтересовать новости
- "COVID-26 и COVID-32": ученый предупредил об угрозе новой пандемии в будущем
- Киберполиция предупреждает о массированной кибератаки на госучреждения и частные компании
- Новая вирусная программа атакует дипломатические учреждения и телеком-компании - исследование
- В США работодатели начали принимать видеорезюме с TikTok
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram