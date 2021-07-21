Шпионское ПО использовали для взлома смартфонов журналистов, правительственных чиновников и правозащитников.

Телефон французского президента Эммануэля Макрона был в перечне целей для потенциальной слежки по делу о шпионском программном обеспечении "Пегас".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское издание Le Monde.

По данным СМИ, один из телефонных номеров Макрона, которым он регулярно пользуется с 2017 года, находится в списке номеров, избранных разведкой Марокко для потенциального шпионажа.

Марокко отрицает свою причастность к использованию вредоносного ПО и называет обвинения "необоснованными и ложными".

Читайте такжеОпасная угроза атакует украинских пользователей Android и iOSLe Monde пишет, что в 2019 году слежке также подверглись бывший премьер Эдуард Филипп и 14 министров.

Шпионское ПО, созданное и лицензионное израильской компанией NSO, использовалось для взлома смартфонов журналистов, правительственных чиновников и правозащитников в глобальных масштабах.

В ответ NSO назвала информацию "полной ошибочных предположений и неподтвержденных теорий". А ПО разрабатывали исключительно для правительственных спецслужб и правоохранительных органов с целью борьбы с терроризмом и преступностью.

Le Monde отмечает, что не имеет доступа к телефону Макрона, и поэтому не может проверить, действительно ли за президентом могли шпионить, однако подтверждает, что за экс-министром окружающей среды Франсуа де Руже шпионили через смартфон.

В свою очередь, The Guardian, которая тоже участвовала в расследовании, заявила о "широкомасштабном злоупотреблении" хакерским программным обеспечением NSO.

По словам авторов материала, вредоносное ПО заражает телефоны, позволяя извлекать сообщения, фото и электронные письма, а также записывать звонки и тайно активировать микрофоны.

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Автор: Яна Ставская