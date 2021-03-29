Журналисты программы «ЖВЛ» на канале 1+1 показали элитный особняк под Минском и целый автопарк автомобилей президента Беларуси Александра Лукашенко.
Читайте также"Настоящий президентский люкс": журналисты показали хоромы сына Лукашенко (фото)Ролик опубликован на YouTube-это ЖВЛ.
Несмотря на то, что согласно декларации в собственности у Лукашенко нет недвижимости, СМИ нашли территорию главы государства в лесу под Минском, на которой он построил жилой комплекс, ресторан, спортзал и даже собственную вертолетную площадку.
Также отмечается, что у президента Беларуси есть еще восемь похожих имений и автопарк общей стоимостью 4 миллиона евро.
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